Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (5)

- VARIE- Presentazione del corso di laurea magistrale in Genetica e Biologia molecolare. Nel corso dell'incontro verrà illustrato il percorso formativo e i due curricula in inglese ed italiano del corso di laurea magistrale attivo presso la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali Eumenidi di Eschilo. Università Sapienza di Roma Aula A - Edificio di Fisiologia generale, piazzale Aldo Moro 5, (ore 12).- Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato il tavolo di crisi Pernigotti per discutere sulla situazione occupazione e produttiva dell’azienda. Mise, via Molise, 2 (ore 15)- Theatron - Teatro antico alla Sapienza porta in scena la tragedia con 43 studenti-attori-traduttori delle diverse facoltà e con una rappresentanza di studenti liceali nell'ambito del progetto dialternanza scuola-lavoro Università Sapienza, Cortile del Dipartimento di Matematica Edificio di Matematica "Guido Castelnuovo" – Università Sapienza, piazzale Aldo Moro 5, Roma (ore 18.30)- Rassegna “R-Estate a Tor Bella - Notti di cinema in Piazza” una tre giorni di cinema, incontri, cultura promossa dall’ Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio, Associazione Libera, Alice nella città sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, Associazione Tor Più Bella con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale. Proiezione del film “La profezia dell'armadillo” di Emanuele Scaringi. Giardini di via Giovanni Castano (ore 21) (Rer)