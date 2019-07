Ue: Berlusconi, spingerò Ppe per una nuova alleanza in Europa

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intende spingere il Partito popolare europeo verso una nuova alleanza. Lo ha detto uscendo dall'Aula di Strasburgo dove ha votato a favore di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. "Per quanto riguarda l'Italia, io sarò presente dentro il Ppe a rappresentare gli interessi del paese, poi cercherò di rappresentare anche gli interessi dell'Europa, spingendo il Ppe a una nuova alleanza non più con i socialdemocratici, ma con i liberali, i conservatori, i verdi, anche qualche sovranista che sappia ragionare sulle cose: Orban o Salvini in Italia", ha detto. (Beb)