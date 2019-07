Usa: dipartimento Giustizia non presenterà accuse contro poliziotto responsabile della morte di Eric Garner

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha deciso di non accusare il poliziotto di New York, Daniel Pantaleo, responsabile della morte per soffocamento di Eric Garner, afroamericano di 43 anni, in sovrappeso e con problemi d’asma. Il procuratore generale degli Stati Uniti, William Barr, ha preso la decisione finale - ha detto un alto funzionario - adottando la raccomandazione dei pubblici ministeri di Brooklyn. Gli avvocati della divisione per i diritti civili del dipartimento di Giustizia, tuttavia, avevano una visione diversa del caso e ritenevano che le accuse avrebbero potuto essere perseguite, secondo due funzionari. Il caso è stato sollevato al dipartimento di Giustizia dopo che un gran giurì nel 2014 aveva deciso di non incriminare Pantaleo nonostante le prove video degli ultimi istanti in vita dell'uomo. (segue) (Was)