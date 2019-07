Usa: dipartimento Giustizia non presenterà accuse contro poliziotto responsabile della morte di Eric Garner (2)

- Garner, sospettato di contrabbandando di sigarette, si rifiutò verbalmente di essere ammanettato. A quel punto il poliziotto cercò di arrestarlo in modo piuttosto brutale, prendendolo per il collo. Sono poi intervenuti altri agenti che hanno gettato a terra Garner nel tentativo di immobilizzarlo, mentre diceva due volte “non respiro”. "I can not breathe" è diventato un grido di battaglia per il movimento nazionale Black Lives Matter, attivo nella lotta contro il razzismo e la discriminazione. (Was)