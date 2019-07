Costa Rica: arrestati autori video di invocazione alla rivolta armata contro governo

- Le autorità del Costa Rica hanno arrestato due uomini ritenuti i presunti leader di un gruppo di guerriglieri accusati di aver pubblicato, lo scorso 11 luglio, un video che inneggiavano alla rivolta armata contro il governo di Carlos Alvarado Quesada. "Siamo stati in grado di identificare due persone che crediamo essere i leader del gruppo di guerriglieri chiamato il 'Fronte patriota 7 luglio' apparsi nel video contenenti minacce contro le istituzioni del paese", ha riferito il direttore generale dell'Organismo di investigazione giudiziaria (Oij) del Costa Rica, Walter Espinoza. L'arresto è avvenuto nella parte settentrionale del paese e, come spiegato nel corso di una conferenza stampa, l'identificazione è stata possibile grazie al riconoscimento della voce di uno dei autori del video, attraverso sistemi investigativi di avanguardia. "Le indagini hanno portato a collegare i due direttamente al video nel quale minacciano, propongono attività di ammutinamento e atti di sedizione diffondendo le proprie idee al paese attraverso i social network", ha affermato Espinoza. Tuttavia il direttore dell'Oij ha annunciato che, su richiesta del presidente Alvarado Quesada, le indagini sul caso continuano per verificare eventuali altri coinvolgimenti nei fatti. (segue) (Mec)