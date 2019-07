Violenza donne: Modena (FI), servono modifiche dopo sollecitazioni Carabinieri in audizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, ha affermato in Aula che "la maggioranza deve rivedere il testo del Codice rosso, prima dell’approvazione definitiva, anche e soprattutto alla luce degli spunti apportati in sede di audizione dall’Arma dei Carabinieri". La parlamentare azzurra ha quindi spiegato: "Sono proprio i carabinieri i primi ad avere un contatto con le donne che subiscono violenza, a conoscere le procedure, ad avere un monitoraggio continuo del fenomeno. Da quella audizione era emersa, ad esempio, la necessità di una implementazione delle misure pre-cautelari, cioè una protezione anticipata, a cui il ddl in questione non fa invece riferimento. Concordo con il sottosegretario Morrone quando dice che è necessario che la politica 'faccia le cose', ma è necessario soprattutto che le cose siano fatte bene. Dal momento dell’annuncio di questo disegno di legge, avvenuto da parte di Conte a novembre, ad oggi è passato molto tempo, tempo - ha aggiunto - che si sarebbe potuto e dovuto utilizzare per migliorare il testo alla luce delle sollecitazioni di vari soggetti, su tutte proprio quelle arrivate dall’Arma. Purtroppo così non è stato. Mi auguro che si sfrutti la giornata di domani per apportare le necessarie modifiche affinché si possa avere un testo che possa essere completo ed efficace". (Com)