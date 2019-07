Antimafia: Meloni, desecretazione è passo avanti per verità, 19 luglio fiaccolata a Palermo per Borsellino

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, osserva in una nota: "La desecretazione degli atti della commissione Antimafia dal 1963 al 2001 è un primo importante passo per conoscere la verità su alcuni degli anni più drammatici e dolorosi della storia nazionale. Fratelli d'Italia ha condiviso questa scelta, che permette oggi all'Italia di ascoltare le parole pronunciate dal giudice Paolo Borsellino in audizione davanti alla Commissione. Parole molto dure - aggiunge - che rendono ancora più onore a questo grande uomo di Stato, che ha sacrificato la sua vita per la lotta alla mafia e che descrivono la drammatica solitudine nella quale eroi come lui hanno dovuto combattere. Noi - prosegue Meloni - continuiamo a batterci perché lo Stato difenda i suoi uomini e si faccia luce sulle tante pagine buie della nostra storia, a partire dalla strage di via D'Amelio. Conoscere la verità è il solo modo per rendere omaggio al sacrificio di un grande patriota come Borsellino, un magistrato che scelse di tagliare la sua scorta per garantire una volante in più a Marsala. Come ogni anno - conclude - ricorderemo la sua figura il 19 luglio a Palermo in occasione della tradizionale fiaccolata. L'appuntamento è alle ore 20.30 in piazza Vittorio Veneto". (Com)