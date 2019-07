Libia: Italia firma con altri 5 paesi appello per cessate il fuoco immediato

- Cessazione immediata delle ostilità a Tripoli e ritorno al processo politico mediato dalle Nazioni Unite: lo chiedono i governi di Egitto, Francia, Italia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti in un comunicato congiunto sulla Libia diramato oggi, 16 luglio, dal dipartimento di Stato Usa. I sei paesi esprimono “profonda preoccupazione” per la situazione a Tripoli e ricordano che “non vi può essere soluzione militare”. “La violenza in corso è costata la vita a quasi 1.100 persone, ha provocato oltre 100 mila sfollati e alimentato una crescente emergenza umanitaria. Gli scontri hanno minacciato di destabilizzare il settore energetico della Libia ed esacerbato la tragedia delle migrazioni umane nel Mediterraneo”, si legge nel comunicato. (segue) (Res)