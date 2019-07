Libia: Italia firma con altri 5 paesi appello per cessate il fuoco immediato (2)

- “Esprimiamo la nostra profonda preoccupazione sui tentativi in corso da parte di gruppi terroristici di sfruttare il vuoto di sicurezza nel paese. Invitiamo tutte le parti coinvolte nel conflitto a dissociarsi (…) e rinnoviamo il nostro impegno a portare davanti alla giustizia i responsabili di ulteriore instabilità”. Inoltre, i sei governi ribadiscono il “pieno sostegno” all’operato dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, “al lavoro per stabilizzare la situazione a Tripoli, per ripristinare la fiducia al fine di ottenere una cessazione delle ostilità, per espandere il suo impegno in tutto il paese, per promuovere un dialogo inclusivo e per creare le condizioni necessarie alla ripresa del processo politico. Dobbiamo dare nuova linfa alla mediazione Onu, che punta a promuovere un governo di transizione che rappresenti tutti i libici, a preparare elezioni legislative e presidenziali credibili, a favorire una giusta distribuzione delle risorse e a portare avanti la riunificazione della Banca centrale e delle altre istituzioni sovrane della Libia”. (segue) (Res)