Venezuela: vertici Gruppo contatto internazionale Ue riuniti oggi a Bruxelles

- Gli alti funzionari del Gruppo internazionale di contatto dell'Unione europea (Icg) si sono incontrati oggi a Bruxelles per discutere gli ultimi sviluppi in Venezuela. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna. E' stato fatto un resoconto dal consigliere speciale Enrique Iglesias sulla sua missione a Caracas, dove ha avuto contatti con tutti gli attori politici rilevanti e con la società civile. Durante questa missione, il consigliere speciale ha espresso un forte sostegno dell'Icg del gruppo al processo di Oslo al fine di raggiungere una soluzione pacifica e democratica attraverso elezioni presidenziali libere e trasparenti, nonché la necessità di ottenere risultati urgenti dato il peggioramento della situazione umanitaria. (segue) (Brb)