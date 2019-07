Venezuela: vertici Gruppo contatto internazionale Ue riuniti oggi a Bruxelles (2)

- Gli alti funzionari hanno discusso le ultime iniziative dei gruppi di lavoro nei campi elettorali e umanitari. Hanno concordato sul proseguimento degli sforzi di sensibilizzazione con i pertinenti partner internazionali, anche attraverso la partecipazione del consigliere speciale nella riunione del gruppo di Lima a Buenos Aires e nella Conferenza internazionale sul Venezuela che si terrà a Lima il 6 agosto, e con gli stretti contatti con i paesi della Comunità caraibica (Caricom). Hanno anche concordato di continuare gli sforzi di diplomazia umanitaria per facilitare la creazione e le operazioni degli attori umanitari nel paese e hanno sottolineato l'urgente necessità di aumentare i finanziamenti umanitari e di sostenere gli sforzi in corso per il coordinamento dei donatori. (segue) (Brb)