Venezuela: vertici Gruppo contatto internazionale Ue riuniti oggi a Bruxelles (3)

- L'Unione europea era intervenuta già in mattinata sul dossier con una dichiarazione diffusa dall'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini. I 28 ricordano che la crisi politica e il collasso economico in Venezuela continuano a gravare pesantemente sulla popolazione, come dimostrano i 4 milioni di persone che sono fuggite dal paese, e nel caso in cui non ci siano risultati concreti dai negoziati in corso, l'Unione europea amplierà ulteriormente le sue misure mirate. Secondo l'Ue, la crisi è una delle principali fonti di instabilità per la regione e la relazione recentemente pubblicata dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, conferma in modo chiaro e dettagliato l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti umani, l'erosione dello stato di diritto e lo smantellamento delle istituzioni democratiche nel paese. "La tragica morte del capitano Acosta Arévalo mentre era sotto la custodia delle forze di sicurezza venezuelane è un chiaro esempio di un continuo deterioramento della situazione dei diritti umani", si legge. (segue) (Brb)