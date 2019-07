Venezuela: vertici Gruppo contatto internazionale Ue riuniti oggi a Bruxelles (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue ribadisce in questa dichiarazione di sostenere fermamente i risultati della relazione dell'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhchr) e invita il regime a porre immediatamente fine alle diffuse violazioni dei diritti umani e ad impegnarsi in piena cooperazione con l'Unhcr e tutte le procedure speciali delle Nazioni Unite per garantire l'attuazione delle raccomandazioni della relazione. L'Ue è pronta ad aiutare l'Unhcr nei suoi sforzi per garantire che i diritti fondamentali di tutti i venezuelani siano pienamente tutelati e, alla luce della grave situazione riportata dall'Unhchr, l'Ue è pronta a iniziare i lavori verso l'applicazione di misure mirate per i membri delle forze di sicurezza coinvolte nella tortura e altre gravi violazioni dei diritti umani. (segue) (Brb)