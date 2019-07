Venezuela: vertici Gruppo contatto internazionale Ue riuniti oggi a Bruxelles (5)

- L'Ue ribadisce che la crisi multidimensionale sottostante richiede una soluzione politica urgente. Ciò può essere ottenuto solo attraverso un processo pacifico, democratico e di proprietà venezuelana che porti a elezioni presidenziali libere ed eque. Pertanto accoglie e sostiene la ripresa in Barbados dei colloqui facilitati dal governo norvegese, che dovrebbe rimanere il canale principale per superare la crisi. Chiede un impegno sincero e la necessaria flessibilità per raggiungere con urgenza un risultato che consenta elezioni trasparenti e monitorate a livello internazionale, la reintegrazione dei poteri pubblici pertinenti e che ponga le basi per la riconciliazione nazionale e la ripresa economica. (segue) (Brb)