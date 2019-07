Venezuela: vertici Gruppo contatto internazionale Ue riuniti oggi a Bruxelles (7)

- L'Unione Europea accompagna e sostiene il nuovo tentativo di mediazione negoziale portato avanti dal regno di Norvegia. Un'opportunità di dialogo che le delegazioni di governo ed opposizione venezuelane stanno portando avanti a Barbados anche questa settimana. Dopo le riunioni preliminari tenute a maggio ad Oslo, dove è stata abbozzata una traccia del possibile negoziato, le parti si sono trovate la scorsa settimana a Barbados per tre giorni di colloqui che tecnicamente potrebbero aver dato il via a una vera trattativa per la soluzione della crisi, anche se non priva di difficoltà. Il Regno di Norvegia è però forte nella regione di un credito diplomatico guadagnato soprattutto con i negoziati che hanno portato alla firma dell'accordo di pace tra il governo colombiano e le Farc (Forze armate rivoluzionarie della Colombia). Una nuova tornata di colloqui è attesa per questa settimana. Secondo quanto anticipato nei giorni scorsi dal presidente Nicolas Maduro, l'agenda dei colloqui si compone di "sei punti" tra cui - segnalano le diverse fonti interpellate dai media internazionali - ci sarebbero questioni sensibili come nuove elezioni presidenziali o la revoca delle sanzioni internazionali comminate a Caracas. (segue) (Brb)