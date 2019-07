Olimpiadi 2026: sottosegretario lombardo, chiedere a governo legge speciale per riqualificazione impianti sportivi

- Una legge speciale del governo per la Lombardia e il Veneto che riguardi la riqualificazione degli impianti sportivi, magari anche a costo zero. È la proposta fatta dal sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Rizzi, in vista dell'organizzazione delle olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. "Da qui ai prossimi sei anni e mezzo anni - ha detto Rizzi intervenendo all'incontro 'Milano-Cortina 2026, If you can dream it, you can do it', tenutosi oggi pomeriggio a Milano - registreremo sicuramente a livello internazionale importanti risvolti per l'indotto produttivo e per il turismo. In un quadro che promette di essere di crescita generale, la prima azione da intraprendere è quella di chiedere al Governo una legge speciale per la Lombardia e il Veneto che riguardi la riqualificazione degli impianti sportivi, magari anche a costo zero. Si potrebbe, per esempio, prevedere di consentire alle associazioni di gestire direttamente l'impiantistica con strumenti innovativi. Il nostro target è valorizzare il patrimonio pubblico, innalzandolo a nuovo riferimento dei più elevati standard europei". (segue) (Com)