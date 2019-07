Olimpiadi 2026: sottosegretario lombardo, chiedere a governo legge speciale per riqualificazione impianti sportivi (2)

- Per Antonio Rossi sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi la candidatura italiana rappresenta "una perfetta identità di vedute tra noi e Losanna per quello che riguarda il contenimento dei costi della manifestazione. Vogliamo che la nostra sia l'Olimpiade più sostenibile di sempre. Per questo la maggior parte delle opere che realizzeremo dovranno essere utili ai cittadini e alla comunità, anche dopo i Giochi". "Per la nostra regione e, in particolare, per le nostre montagne, le Olimpiadi - ha aggiunto - rappresentano una opportunità incredibilmente importante di valorizzazione a livello internazionale", ha quindi evidenziato Alan Rizzi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali. "Milano - ha proseguito - è già una metropoli affermata e conosciuta nel mondo, in grado di dettare mode e trend, saranno quindi le comunità montane e le bellezze meno conosciute della Lombardia a beneficiare di più dall'organizzazione dei Giochi del 2026, sia in termini di sviluppo sia di attrattività turistica". "C’è tanto da fare per la Lombardia. Il territorio - ha concluso il sottosegretario Antonio Rossi - chiede infrastrutture stradali e ferroviarie moderne e a basso impatto ambientale, in grado di velocizzare i collegamenti tra i capoluoghi, il Lario e le montagne, riducendo il quotidiano inquinamento atmosferico e acustico provocato dal traffico". (Com)