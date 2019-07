Roma: Pd Campidoglio, con nuovo vicepresidente vicario a rischio ricorso atti assemblea

- "L'elezione del nuovo vicepresidente vicario mette a rischio tutti gli atti che da lui saranno calendarizzati e votati dall'Assemblea capitolina, in quanto la procedura di elezione del vicario non è specificatamente normata né dallo Statuto né dal Regolamento comunale. Chiunque potrà impugnare i vari atti adducendo tale motivazione". Lo dichiara in una nota il gruppo Pd in Campidoglio. "Sono in scadenza delibere importanti come quella sull'assestamento di bilancio, proseguendo con la delibera che conferisce ad Atac nuove vetture, esse potrebbero essere oggetto di ricorso con un serio rischio di danno economico e di blocco dei servizi della città, già tanto vessata dall'incapacità di governo di questa amministrazione. Come opposizioni, non abbiamo partecipato al voto per non avallare questa procedura di elezione del vicario non adeguatamente regolamentata e per fermare questo rischioso procedimento, abbiamo presentato una 'pregiudiziale' ed una 'sospensiva' bocciate dalla maggioranza. Ci stupisce che la sindaca invece abbia partecipato al voto, rendendosi corresponsabile di un nuovo pastrocchio amministrativo della giunta 5 stelle", conclude la nota.(Com)