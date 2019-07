Camera: Giunta elezioni convalida 228 deputati su 232 eletti nei collegi uninominali

- Nella seduta di oggi, la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, presieduta da Roberto Giachetti, ha concluso l'esame delle relazioni per la convalida dei deputati eletti nei collegi uninominali, con il sistema maggioritario, di tutte le circoscrizioni nazionali. La Giunta - riferisce una nota - ha deliberato di proporre all'Assemblea la definitiva convalida di tutti gli eletti nei 232 collegi uninominali, ad eccezione di quattro collegi in cui è necessario fare approfondimenti. In particolare nei collegi uninominali n. 3 di Piemonte 1, n. 12 di Lazio 1 e n. 8 della Calabria si procederà al riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate; nel collegio n. 24 di Sicilia 1 si acquisiranno ulteriori documenti. Tali attività si concluderanno entro settembre; a seguire si passerà all'esame delle relazioni per la convalida degli eletti nei collegi plurinominali con il sistema proporzionale. (Com)