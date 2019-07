Libia: segretario generale ministero dell’Interno Gna in visita ad Algeri

- Il segretario generale del ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Khaled al Mazen, ha iniziato oggi una visita ufficiale in Algeria. Lo riferisce in un comunicato stampa il ministero dell’Interno algerino. Al Mazen, che guida una “importante delegazione libica”, è stato ricevuto dalla sua controparte algerina, Mohamed Amine Dramchi. Al centro dell’incontro le questioni relative alle relazioni bilaterali e gli ultimi sviluppi della situazione di sicurezza in Libia. (Ala)