Antimafia: Conte, desecretazione audio Borsellino bel segnale, nessuno sia lasciato solo in lotta a criminalità organizzata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda su Facebook che "oggi la Commissione parlamentare Antimafia ha desecretato tutti gli atti dei suoi lavori fino al 2001, offrendo così un patrimonio prezioso all’intera collettività". Per il premier, "grazie a questa scelta di trasparenza, oggi possiamo riascoltare le parole amare del giudice Paolo Borsellino e la sua denuncia in anni cruciali per la lotta alla mafia. Le sue parole potranno risuonare nelle coscienze di tutti noi". Il capo del Governo quindi aggiunge: "La decisione dell’Antimafia è un passo importante, utile a consolidare il rapporto di fiducia tra le istituzioni e i cittadini, a pochi giorni dall'anniversario della strage di via D’Amelio. È - conclude - un bel segnale affinché nessuno sia lasciato solo nella lotta contro la mafia". (Rin)