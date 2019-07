Alitalia: Cassinelli (FI), dietrofront su Atlantia? Curioso di vedere come lo spiega Di Maio ai suoi

- "Il ministro Di Maio con Alitalia ha fatto dietrofont su Atlantia. Ieri parlava di un 'gruppo decotto', oggi solido abbastanza per rimettere in sesto Alitalia. Nel mezzo, dichiarazioni improvvide che hanno fatto crollare il titolo facendo perdere molti soldi a piccoli e piccolissimi azionisti. Il web, tanto osannato dal M5s, aiuta a non perdere la memoria. Trovare Di Maio che 'maledice' Atlantia è un gioco da bambini. Ci chiediamo come il ministro ora possa spiegare ai suoi elettori e, soprattutto, ai parenti delle vittime di ponte Morandi questa inversione a U che lascia l'amaro in bocca", ha detto il deputato Roberto Cassinelli di Forza Italia. (Com)