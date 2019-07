Strage Viareggio: Toninelli, oggi comitato vittime al Mit, più investimenti in manutenzione e veri controlli con Ansfisa

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ricorda su Facebook che in merito alla strage di Viareggio "la magistratura sta lavorando per accertare le colpe", ma, aggiunge: "Il nostro compito è fare in modo che queste tragedie non accadano mai più. Dopo essere stato a Viareggio per la toccante commemorazione del decennale della strage ferroviaria, come promesso oggi ho accolto al Mit il comitato delle vittime per un confronto sui temi della sicurezza dei treni. L'impegno che ci siamo assunti sin dall'inizio - spiega - è l'aumento degli investimenti nella manutenzione infrastrutturale. Parallelamente abbiamo istituito l'Ansfisa, l'agenzia per la sicurezza ferroviaria e stradale, che potrà finalmente effettuare controlli veri e non limitarsi a leggere le carte come accadeva prima". Il titolare del Mit quindi assicura: "Questo non è il primo incontro e non sarà certo l'ultimo con loro. E’ prezioso il lavoro che stiamo portando avanti assieme a chi custodisce il ricordo delle vittime di Viareggio, perché - conclude - ci aiuterà a rendere più sicuro il viaggio in treno per tutti gli italiani". (Rin)