Infrastrutture: assessore Terzi, insediato tavolo su Ss 36 del Lago di Como e dello Spluga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Ss 36 ha aggiunto Antonio Rossi "insieme alla Ss 38 e alla Lecco/Bergamo è tra le arterie che deve essere sottoposta a interventi. Quello di Orio al Serio, infatti, è il secondo aeroporto lombardo e sarà utilizzato in maniera particolare dai turisti e dagli atleti che arriveranno. La Ss 36 è essenziale per i collegamenti con i territori che saranno interessati dalle gare olimpiche. L'evento sarà un'opportunità per dare priorità ad alcune opere: penso alla galleria 'Monte Piazzo', all'attraversamento del monte Barro, agli svincoli di Piona e Dervio. Sistemare le criticità sulla 36 vuol dire non avere ripercussioni sulla 38 e sulla viabilità complessiva di questa parte di territorio regionale. I 4 sotto tavoli saranno convocati dopo l'estate, suddivisi per aree (Area Monza, Area Lecco, Area Lago di Como, Area Valchiavenna). (Com)