Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa al concerto ‘Know You Can Concert’.Piazza Gae Aulenti (ore 20.00)REGIONEConvegno sulla situazione del popolo Saharawi con il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti (Pd), Dahan Abdelfatah Aali, rappresentante per il Nord Italia del Fronte Polisario, Nerina Boschiero, presidente della Facoltà di Giurisprudenza e docente di Diritto pubblico Italiano e sovranazionale dell'Università Statale di Milano, Sara Di Lello, responsabile tecnico dei Progetti di Sicurezza alimentare nei campi profughi per il Movimento Africa 70. Conclusioni di Monica Forte (M5S), Presidente della Commissione speciale Antimafia.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi 22 (dalle 10 alle 13)L'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffele Cattaneo partecipa ai lavori di insediamento della Consulta per l'Ambiente e lo sviluppo sostenibile.Palazzo Broletto - Sala del Consiglio, piazza Paolo VI - Brescia (ore 15.30)VARIEProcesso per presunte irregolarità in gare lombarde a 12 imputati, tra cui viceministro Massimo Garavaglia. Attesa sentenza.Palazzo di Giustizia, corso di Porta vittoria 22 (ore 09.30)Convegno a chiusura della prima annualità del progetto "La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo", in cui il sistema camerale, enti pianificatori, associazioni e imprese discutono delle nuove prospettive di sviluppo del turismo e della cultura in Lombardia.Unioncamere Lombardia, via Ercole Oldofredi 23 (ore 9.30)Concerto ‘Know You Can Concert’, promosso da Axa Italia, con consegna a sindaco Giuseppe Sala e Stefano Boeri dell’impegno di Axa al progetto di riforestazione ForestaMI.Piazza Gae Aulenti (ore 20.00) (Rem)