Lega: Berlusconi, sicuro che non ci sono stati finanziamenti russi

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si dice sicuro che la Russia non ha dato finanziamenti alla Lega. Lo ha detto, rispondendo a una domanda, in uscita dall'Aula del Parlamento europeo di Strasburgo dove si stanno svolgendo le procedure di voto per la candidata alla presidenza della Commissione europea. "Sono sicuro che la Russia non ha dato nessun finanziamento alla Lega, mi è stato assicurato direttamente dal presidente Vladimir Putin che non aveva nessuna ragione per dirmi qualcosa di diverso dalla realtà, né vedo quali interesse potrebbe avere Putin il suo partito, la Federazione Russa, a dare un finanziamento a un partito come la Lega", ha detto. "Se ci sono state trattative tra privati queste sono cose che possono accadere perché la Russia è un fornitore importante, per l'Europa e per l'Italia, di gas e di petrolio e se qualcuno vuole immettersi in questo finanziamento è qualcosa di diverso da un finanziamento a un partito politico che sarebbe assolutamente fuori dalla legge", ha detto.(Beb)