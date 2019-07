Iraq: premier Abdul Mahdi riceve nuovo premier curdo Barzani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Adel Abdul Mahdi, ha ricevuto oggi a Baghdad il nuovo premier del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, con il quale si è congratulato per la recente formazione del governo curdo. Lo si legge in un comunicato diramato dall’ufficio del capo del governo iracheno. Quest’ultimo ha sottolineato la necessità di promuovere “cooperazione e comprensione” come strumenti per risolvere tutti i problemi ancora in sospeso tra Baghdad ed Erbil, “a beneficio di tutti gli iracheni e sulla base della Costituzione e dell’unità del nostro popolo e del nostro paese”. Barzani, da parte sua, ha sottolineato la disponibilità del governo regionale curdo a lavorare con le autorità federali per sviluppare “relazioni positive” e per risolvere “tutte le questioni in sospeso nel rispetto della Costituzione”.(Irb)