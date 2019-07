Ue: Berlusconi, vedo con favore Giorgetti come commissario alla Concorrenza

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, vede con favore il nome del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Giancarlo Giorgetti, quale commissario alla Concorrenza dell'Unione europea. Lo ha detto Berlusconi in uscita dall'aula del Parlamento europeo di Strasburgo, dove ha partecipato al voto sulla candidata presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si tratta, ha osservato l'ex presidente del Consiglio, di "una responsabilità importante": "Vedo con favore il nome dell'onorevole Giorgetti, che so essere persona non solo di grande preparazione, di grande esperienza e di notevole intelligenza, ma anche persona che ha il talento dell'amicizia e quindi sa farsi stimare ed apprezzare dagli altri, anche dagli eventuali concorrenti avversari", ha detto. (Beb)