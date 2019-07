Quirinale: Mattarella adotta decreto commutazione pena per Gian Paolo Zini

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione – un decreto di commutazione della residua pena, di sette mesi e diciassette giorni, nella corrispondente pena pecuniaria in favore di Gian Paolo Zini. Questi - per decisione a suo tempo assunta dal Giudice di sorveglianza - non si trova più in stato di detenzione ma è in affidamento ai servizi sociali con obbligo di residenza nel proprio domicilio. Nel valutare la domanda di commutazione della pena - riferisce una nota del Quirinale -, in ordine alla quale il ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria ha formulato avviso non ostativo, il presidente della Repubblica ha tenuto conto del parere favorevole espresso dal magistrato di sorveglianza, nonché delle particolari esigenze di natura umanitaria connesse allo stato di salute della moglie dello Zini, gravemente ammalata, e alle condizioni dei suoi figli, uno dei quali minorenne, tutti residenti all’estero. Il provvedimento di commutazione consentirà al condannato, una volta eseguito il pagamento della multa, di raggiungere i propri familiari.(Com)