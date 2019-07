Ue: Europarlamento approva nomina von der Leyen con 9 voti di scarto

- Con 383 voti a favore, 327 contrari, 22 astensioni e una scheda nulla, il Parlamento europeo ha approvato Ursula von der Leyen quale presidente della Commissione europea. I votanti sono stati 733 e la maggioranza necessaria era di 374. In base ai risultati, quindi i voti di scarto sono stati 9. Von der Leyen è stata accolta da un applauso al suo ingresso nell'aula. "La fiducia che riponete in me è la fiducia che riponete nell'Europa. Un'Europa pronta a lottare per il suo futuro, invece che al suo interno. Un'Europa che affronterà le grandi sfide della sua epoca, unita. E' una grande responsabilità e il mio lavoro inizia adesso. Ringrazio tutti i membri del Parlamento europeo che hanno deciso di votare per me, ma il mio messaggio è a tutti voi è: lavoriamo insieme in modo costruttivo perché il nostro sforzo è mirato a una Europa unita e forte", ha detto von der Leyen all'aula. (Beb)