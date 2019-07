Lavoro: Marin (Ugl Credito), importante iniziativa per rinnovo Ccnl Invitalia

- La segreteria di coordinamento Ugl Credito del gruppo Invitalia ha avviato una serie di strumenti atti alla realizzazione della nuova piattaforma contrattuale. Lo rende noto il sindacato. "In particolare - spiega il segretario provinciale Daniel Marin di Ugl Credito di Roma -, per la prima volta, è stato veicolato a tutti i dipendenti un sondaggio anonimo on-line al fine di raccogliere il grado di sensibilità sulle diverse argomentazioni riguardanti il rinnovo del Ccnl, in una fase difficile di un'azienda ancorata a politiche interne tese a considerare i lavoratori come numeri più che come persone". "I colleghi hanno risposto in massa - prosegue il sindacalista -, fornendo all’Ugl un quadro molto più attendibile di qualsiasi assemblea e, sulla base dei dati raccolti, la piattaforma rivendicativa per il nuovo Ccnl sarà davvero vicina alle esigenze e alle richieste dei dipendenti. E' la prima volta – conclude - che un tale strumento viene utilizzato come consultazione tra i lavoratori. Uno strumento, come si suol dire in questi casi, ben riuscito". (Com)