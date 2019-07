Ue: Carfagna (FI), con von der Leyen per Europa mai più matrigna

- "Forza Italia ha votato con convinzione Ursula von der Leyen e ci impegneremo perché il suo e nostro progetto abbia ricadute positive per i cittadini italiani e migliori l'azione di un'Europa che troppo spesso è apparsa distante e matrigna. Da oggi l'Ue ha il volto di una donna e non possiamo che apprezzare la visione pragmatica e innovativa che ha proposto per il Continente. Ci piace l'idea di un'Europa che non si impicchi alle percentuali del deficit-Pil, che coltivi il sogno di una migliore qualità della vita, dell'aria e dell'acqua, di una economia sociale di mercato che non lasci nessuno indietro e riconnetta i popoli alle istituzioni dell'Unione. E apprezziamo il proposito di realizzare una perfetta parità di genere nella prossima Commissione, sollecitando i Governi nazionali a presentare anche candidate donne per i principali ruoli". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e coordinatrice nazionale di Forza Italia, in una nota. (Com)