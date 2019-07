Ue: Bernini (FI), governo diviso anche su von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri sinceri di buon lavoro a Ursula von der Leyen, candidata del Ppe e prima donna presidente della Commissione europea, che avrà il compito storico di riavvicinare le istituzioni comunitarie ai popoli e di orientare le politiche dell’Ue all’occupazione e alla crescita. Forza Italia non le ha fatto mancare il suo sostegno convinto, e si aspetta una svolta immediata nella gestione dei flussi migratori con la modifica del regolamento di Dublino. Il governo italiano si è diviso anche su questo voto cruciale, e non è certo un bel viatico per ottenere una poltrona economica di peso nella prossima Commissione. Una riprova in più che i sovranisti non sanno difendere l’interesse nazionale". Lo dichiara Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. (Com)