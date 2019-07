Energia: Algeria “pronta a sviluppare cooperazione con Egitto”

- L’Algeria è pronta a sviluppare la cooperazione energetica con l’Egitto. Lo ha assicurato il ministro dell’Energia, Mohamed Arkab, in occasione di un incontro con l’ambasciatore egiziano ad Algeri, Ayman Masharfa, secondo un comunicato diramato in giornata. Nel corso della riunione, si legge, è stata esaminata “la possibilità di rafforzare il partenariato, la cooperazione e gli investimenti tra i due paesi, in particolare nei settori dell’elettricità, dell’energia, delle rinnovabili, della petrolchimica e della formazione professionale”. Il diplomatico, in questo senso, ha espresso “l’interesse e la volontà delle imprese egiziane a collaborare con le aziende algerine nel quadro di diversi progetti, in Algeria e all’estero”. (Ala)