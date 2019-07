Ue: Laforgia (Leu), inaudito voto pd e M5s a von der Leyen

- "Quando Ursula von der Leyen chiese, nel 2011 (era ministra del Lavoro nel governo Merkel) che a garanzia dei salvataggi i Paesi in difficoltà dovessero rendere disponibili le proprie riserve auree o addirittura quote di aziende di Stato (pensava innanzitutto alla Grecia), persino il falco dei falchi, Schäuble, la criticò. Il tema non è condividere alcuni passaggi di una relazione fatta perché la candidatura piaccia a molti. Il punto è la biografia politica di chi si candida a interpretare una stagione nuova ma in totale continuità con il passato. L'impianto di politica economica che l'Europa ha imposto fin qui e che non prevede, a questo punto, grosse modifiche sarà ancora una volta l'assicurazione sulla vita dei populismi europei. Incomprensibile che a sostenere quella candidatura ci siano gli europarlamentari del M5s. Inaudito che lo faccia anche il Pd." Lo scrive su Facebook il senatore eletto in Liberi e uguali e coordinatore nazionale di èViva, Francesco Laforgia. (Com)