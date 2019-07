Serbia-Francia: al via domani visita di due giorni di Macron a Belgrado

- Il presidente francese Emmanuel Macron è atteso domani a Belgrado per l'inizio di una visita ufficiale di due giorni. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'arrivo del capo dello Stato francese all'aeroporto Nikola Tesla è atteso per le ore 15. La visita ufficiale del presidente francese a Belgrado si dovrebbe concludere con la firma di oltre 20 accordi, secondo quanto reso noto nei giorni scorsi dal presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. Al centro della visita, ha detto Vucic, ci saranno i temi relativi alla cooperazione politica ed economica oltre che al percorso europeo della Serbia e alla questione del Kosovo. "Macron è uno dei due maggiori leader europei, a cui appartiene il futuro e che vincerà ancora una tornata elettorale in Francia", ha affermato Vucic. (Seb)