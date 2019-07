Kosovo: premier Haradinaj, no a revoca a misura dazi anche con richiesta di Parigi e Berlino (2)

- Secondo Haradinaj, il ruolo della Francia negli sforzi per raggiungere un accordo tra Kosovo e Serbia è aumentato. In un ricevimento che ha segnato il giorno della presa della Bastiglia, la giornata nazionale della Francia, Haradinaj ha aggiunto: "Vorrei sfruttare questa opportunità per ringraziare il presidente francese per il suo impegno, che è un indicatore dell'aumento di interesse per i Balcani occidentali. Ora è necessario negoziare un quadro sul riconoscimento reciproco nelle frontiere esistenti tra il Kosovo e la Serbia e un'iniziativa di dialogo che consenta anche al Kosovo di sostenere il dialogo". (segue) (Kop)