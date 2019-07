I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Francia: Macron prosegue visita a Belgrado, oggi incontro con studenti - Prosegue la visita ufficiale a Belgrado avviata ieri dal presidente francese Emmanuel Macron. Nella giornata di oggi è previsto un incontro con gli studenti dell'Ufficio regionale per la cooperazione giovanile. Macron è atterrato ieri pomeriggio nella capitale della Serbia. In una conferenza stampa congiunta con l'omologo serbo Aleksandar Vucic, Macron ha annunciato un prossimo incontro con i leader di Pristina e Belgrado, alla presenza del cancelliere tedesco Angela Merkel. Macron ha precisato che la Francia sostiene un rinnovo del dialogo Belgrado-Pristina con l'obiettivo di individuare una soluzione concreta nei prossimi mesi. "Ciascuno deve fare un passo, dobbiamo trovare una via per poter guardare al futuro", ha detto il capo dell'Eliseo aggiungendo di comprendere "la frustrazione di molti serbi" riguardo alla questione del Kosovo. (segue) (Res)