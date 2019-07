I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: premier Haradinaj, no a revoca a misura dazi anche sotto richiesta di Parigi e Berlino - Francia e Germania continuano a chiedere di revocare a Pristina la revoca della misura dei dazi sulle merci serbe ma questo non cambierà la posizione del governo kosovaro a riguardo. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, secondo quanto riferito dal quotidiano “Koha”. "Penso che sia una richiesta di disciplinarci, in modo che accettiamo una soluzione con molti compromessi in un accordo definitivo con la Serbia”, ha affermato Haradinaj, secondo cui la misura sui dazi rappresenta anche un “problema che determina se siamo o meno uno Stato”. Secondo il premier di Pristina, “cedere sui dazi prima del riconoscimento” comporterebbe una maggiore difficoltà “per noi nel raggiungere un accordo in posizioni uguali". (segue) (Res)