Serbia-Francia: Macron conclude visita a Belgrado, focus su dialogo con Pristina e allargamento Ue (5)

- Sempre in occasione della visita di Macron il canale televisivo "Euronews", fondato a Lione, ha annunciato l'avvio di un progetto di partenariato con il gruppo serbo HD-Vin per l'apertura di un canale informativo denominato "Euronews Srbija". Secondo quanto riporta la stampa serba, che rilancia un comunicato del canale televisivo, "Euronews" intende in questo modo promuovere l'esistenza di mezzi d'informazione affidabili e indipendenti in Serbia e potenzialmente anche negli altri territori dove si utilizza la lingua serba. La giornata di ieri si è conclusa con la deposizione di corone di fiori presso i monumenti che segnano a Belgrado l'amicizia franco-serba fin dai tempi della Prima guerra mondiale, ed in particolare il monumento ai caduti in quel conflitto e quello presso la fortezza del Kalemegdan, eretto in ringraziamento alla Francia per il sostegno prestato nel corso della caduta serba presso il fronte di Salonicco. (segue) (Seb)