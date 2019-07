Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, grato a Macron nel definirci paesi europei (3)

- Macron ha annunciato un prossimo incontro con i leader di Pristina e Belgrado alla presenza del cancelliere tedesco Angela Merkel. Il formato sarà dunque lo stesso visto a Berlino alla fine di aprile e lo stesso che avrebbe dovuto caratterizzare la riunione a Parigi fissata inizialmente per il primo luglio e poi annullata. Macron ha precisato che la Francia sostiene un rinnovo del dialogo Belgrado-Pristina con l'obiettivo di individuare una soluzione concreta nei prossimi mesi. "Ciascuno deve fare un passo, dobbiamo trovare una via per poter guardare al futuro", ha detto il capo dell'Eliseo aggiungendo di comprendere "la frustrazione di molti serbi" riguardo alla questione del Kosovo. "Tutti coloro che pensano che difendere la popolazione serba significhi non trovare un compromesso dovrebbero guardare alla storia e alle guerre", ha infine precisato. L'accordo fra Belgrado e Pristina, ha poi detto il presidente francese, è importante per la stabilità regionale ma rappresenta anche un test per l'Europa e per la sua capacità di mediare un accordo. "La soluzione sta nelle persone e nei loro leader. Non sono qui per impartire lezioni, ma per aiutare", ha osservato Macron. (segue) (Kop)