Terrorismo: Mali, Usa congelano beni a due leader del gruppo jihadista Jnim

- Il governo degli Stati Uniti ha aggiunto due leader del movimento jihadista Jamaat Nusrat al Islam wa al Muslimin (Jnim), affiliato ad al Qaeda, alla lista dei terroristi internazionali e ne hanno congelato le proprietà negli Usa. Lo riferisce in una nota il dipartimento del Tesoro, precisando che i due leader sono Ali Maychou e Bah Ag Moussa. "Il Tesoro ha preso di mira la leadership di Jnim, affiliata di al Qaeda in Mali, per il suo ruolo destabilizzante nel condurre attacchi terroristici in tutto il paese", ha dichiarato in una nota il sottosegretario al Tesoro, Sigal Mandelker, precisando che i due nomi aggiunti alla lista "contribuiscono direttamente alla violenza e all'instabilità alimentata dal terrorismo di al Qaeda". Jnim è considerato dagli esperti di intelligence internazionali come “il più potente gruppo del Sahel, attivo in tutta la regione e strettamente legato ad al Qaeda”. Nella nota Washington sottolinea inoltre che Maychou ha ricoperto un ruolo di guida nel Jnim fin dall'inizio delle attività, nel 2017: in particolare, ha rivendicato la responsabilità di un attacco alla base militare di Gao, in cui sono morte decine di persona, e ha avuto un "ruolo attivo" nelle azioni del Jnim. (segue) (Res)