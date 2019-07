Terrorismo: Mali, Usa congelano beni a due leader del gruppo jihadista Jnim (2)

- Congelandone i beni negli Stati Uniti, sottolinea il Tesoro, Washington intende impedire al leader la pianificazione di ulteriori attentati terroristici. Per quanto riguarda Ag Moussa, si tratta di uno dei leader del Jnim e anche il suo patrimonio negli Stati Uniti sarà congelato. Il Jnim è ritenuto il responsabile anche dell'attacco sferrato il 24 febbraio scorso contro Camp Gecko, base della missione dell'Ue Eutm Mali a Koulikoro presso Bamako. In un rapporto dei servizi segreti dell'Estonia, che il settimanale tedesco “Der Spiegel” afferma di aver visionato, l'intelligence ritiene credibile la rivendicazione dell'attacco contro Camp Gecko pubblicata in rete da Jnim e giudica innovativa la tattica dell'azione. “L'attenta pianificazione, l'impiego di camion carichi di esplosivo fatti detonare contro l'ingresso di Camp Gecko, affiancati da armati pronti a fare irruzione nella base sfruttando l'effetto sorpresa” sono, infatti, “piuttosto nuovi in Mali”. L'attacco di Jnim contro la base di Eutm Mali comporta, dunque, “un cambiamento nel livello di minaccia” nel paese, anche perché Koulikoro era considerata “un'area relativamente sicura”. (Res)