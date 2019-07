Emilia Romagna: con sentenza del Consiglio di Stato si chiude positivamente per la Regione il caso Avastin-Lucentis (2)

- Perché consentiva, hanno sottolineato dalla Regione, a parità di condizioni di efficacia e sicurezza, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del servizio pubblico, tutelando al tempo stesso la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti. Le disposizioni attuate dall’Emilia-Romagna avrebbero consentito, dal 2009 a oggi, un risparmio per il Servizio sanitario regionale di circa 4,2 milioni l’anno, evitando alla Regione di dover avviare oggi, a seguito delle sentenze, delle onerose e complesse procedure di risarcimento. "Ora viene chiarito senza alcun margine di dubbio - ha concluso Venturi- ciò che abbiamo sempre sostenuto: l’utilizzo di Avastin off label, cioè per un uso diverso da quanto previsto dalle indicazioni di registrazione, nel trattamento della maculopatia degenerativa nelle strutture sanitarie della regione è pienamente legittimo". (Ren)