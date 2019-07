Usa-Grecia: ministro Esteri Dendias incontra Pompeo domani a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, avrà domani un incontro con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Lo riferisce il ministero degli Esteri greco con un comunicato, secondo cui le relazioni bilaterali, e questione di carattere regionale e interazionale saranno al centro dei colloqui di domani. Dendias incontrerà anche il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Bolton e il senatore Robert Menendez. Il ministro parteciperà inoltre alla Ministerial Conference to Advance Religious Freedom che si terrà a Washington da domani 17 luglio fino al 18 e successivamente parteciperà a una tavola rotonda sull'espulsione dei cristiani dal Medio Oriente e sull'azione intrapresa dal patriarca ortodossa greco Bartolomeo I in quest'area, insieme all'arcivescovo Elpidophoros e alla presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi.(Gra)