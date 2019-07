Sanità Lazio: D'Amato, ci presentiamo a tavolo tecnico con attivo di bilancio dopo 11 anni

- "Per la prima volta da quando il Lazio è in piano di rientro ci presentiamo al Tavolo tecnico con un risultato del consuntivo 2018 positivo. E' un dato assolutamente straordinario che si accompagna al miglioramento del punteggio raggiunto nei Livelli essenziali di assistenza (Lea)". Lo ha affermato l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato che nel pomeriggio è intervenuto su Radio 1 alla trasmissione "In viva Voce". "Le parole del Ministro Grillo sul A.O. San Camillo sono frutto di disinformazione. Proprio nel momento in cui le pronunciava presso l'azienda ospedaliera San Camillo veniva portato a termine uno straordinario intervento di doppio trapianto di fegato in contemporanea, unico in Italia che esporremo clinicamente nei prossimi giorni. A testimonianza dell'assoluta eccellenza e qualità dei professionisti del San Camillo che ogni giorno salvano la vita a centinaia di pazienti. Non servono capri espiatori bensì servirebbe l'adeguamento del Fondo sanitario nazionale per almeno 10 miliardi portandolo al livello degli altri principali Paesi europei, migliorare la programmazione delle scuole di specializzazione visto che le Regioni sono costrette a investire risorse proprie per completare l'offerta formativa che spetta allo Stato ed infine pagare meglio i medici. Senza queste azioni il rischio è quello di arrivare ad un collasso del Sistema sanitario", ha continuato Alessio D'Amato. (segue) (Com)