Sanità Lazio: D'Amato, ci presentiamo a tavolo tecnico con attivo di bilancio dopo 11 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda poi "i maggiori poteri invocati dal ministro Grillo mi sembra in assoluta contraddizione rispetto al discorso che il Governo ha aperto sulle autonomie e che si intende fare nel nuovo Patto per la Salute". Per quanto riguarda il Lazio "posso dire dati alla mano inconfutabili – conclude D'Amato - che negli ultimi anni è notevolmente migliorata la rete di emergenza-urgenza dimostrata dal raddoppio della sopravvivenza per coloro che sono colpiti da infarto e dal dimezzamento della mortalità per coloro che sono colpiti da ictus le due principali patologie della rete tempo-dipendente". (Com)