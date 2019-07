Trasporti: a Milano 500 delegati a sostegno sciopero 24 e 26 luglio

- Questa mattina nella Camera del Lavoro affollata di delegate e delegati dei trasporti si è svolto l'attivo unitario di FILT CGIL FIT CISL UILT UIL alla presenza di più di 500 persone provenienti da tutte le province lombarde. Lo annuncia una nota diffusa oggi dalle stesse sigle sindacali. La relazione - spiega la nota - ha illustrato la piattaforma unitaria che lancia lo sciopero dei trasporti del 24 luglio e del 26 luglio. La prima data dedicata a tutti i settori dei trasporti merci e persone e la seconda data riservata unicamente al trasporto aereo. Lo sciopero si svolgerà nel rispetto delle fasce di garanzia che si differenziano da provincia a provincia. Numerosi i temi affrontati dagli interventi dei delegati: le crisi aziendali, i Contratti Nazionali aperti che devono trovare un'intesa, i tagli al settore dei trasporti che il governo effettuerà per rendere compatibile una finanziaria ancora in bilico, gli infortuni sul lavoro che continuano ad aumentare di numero e vedono istituzioni rammaricarsi senza un intervento strutturale e finanziato per prevenire ed evitare le morti e gli infortuni. (segue) (Com)