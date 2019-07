Imprese: Astaldi, ricevuto da Salini Impregilo integrazione offerta di investimento

- Il Consiglio di amministrazione di Astaldi S.p.A. informa di avere ricevuto da Salini Impregilo una integrazione dell'offerta di investimento presentata in data 13 febbraio 2019 e successivamente adeguata ("l'integrazione dell'offerta") a supporto della proposta di concordato in continuità diretta e del piano in ultimo presentati dalla stessa Astaldi al Tribunale di Roma in data 19 giugno 2019 (unitariamente la "Proposta Concordataria"). Lo riferisce Astaldi con un comunicato. Il Consiglio di amministrazione della società, preso atto della coerenza dell'integrazione dell'offerta con la proposta concordataria, ha deliberato oggi di apportare a quest'ultima le limitate conseguenti modifiche e di presentare al tribunale di Roma in data odierna la relativa documentazione. (segue) (Com)