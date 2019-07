Imprese: Astaldi, ricevuto da Salini Impregilo integrazione offerta di investimento (2)

- L'Integrazione dell'offerta prevede, tra l'altro: la continuità diretta del ramo d'azienda Astaldi relativo alle attività di costruzione infrastrutturali, dell'attività di facility management e gestione di sistemi complessi e di alcune concessioni minori che sottendono attività di Epc; la liquidazione degli altri asset, che confluiranno, previa scissione della partecipata Astaldi Concessioni, in un patrimonio destinato da costituirsi ai sensi degli artt. 2447-bis e ss., un aumento di capitale per cassa pari a Euro 225 milioni, riservato a Salini Impregilo, destinato in parte al pagamento dei debiti privilegiati e prededucibili e in parte a servizio del piano di continuità, con attribuzione a Salini Impregilo di una quota di controllo in Astaldi post esdebitazione concordataria; la soddisfazione parziale dei creditori chirografari con l'attribuzione in loro favore di azioni (per beneficiare della continuità del ramo Epc) e di strumenti finanziari partecipativi (per beneficiare del ricavato degli asset non core segregati a loro favore); l'emissione, da parte di Astaldi, di warrant anti-diluitivi destinati a Salini Impregilo e di warrant premiali destinati agli istituti di credito che supporteranno le esigenze di finanza interinale di Astaldi nel periodo anteriore all'omologa. (Com)